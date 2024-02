Ana Bogdan (31 de ani) va urca pe locul 54 WTA, începând de luni, 12 februarie, dar are motive de regret după încheierea finalei Transylvania Open 2024.

Ana Bogdan apreciază că a avut o cădere mentală în timpul Transylvania Open 2024

Învinsă de Karolina Pliskova cu 6-4, 6-3, în ultimul act al turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca, sportiva din Sinaia admite că a avut o cădere psihologică în timpul meciului.

„Nu cred că am mai avut aceeași putere de concentrare și m-au copleșit emoțiile,” a declarat Ana Bogdan, în direct la Pro Arena.

„Nu mai reușeam să îmi adun forțele și energia.”

„Am cedat, la un moment dat, din punct de vedere mental. Nu mai reușeam să îmi adun forțele și energia să mă concentrez și să las brațele să meargă și să lovesc mingea.

Eram prea închisă și parcă țineam cu dinții de ceva anume, în loc să las acel lucru să vină către mine, iar eu doar să mă bucur de moment. Cred că asta e lecția pe care o am de învățat din finala asta,” a dezvăluit Ana Bogdan, în conferința de presă organizată în Arena BT, după încheierea finalei Transylvania Open 2024.

Ce invidiază Ana Bogdan la Karolina Pliskova

„Totdeauna am admirat-o pe Karolina pentru jocul pe care îl are, dar și pentru mentalul foarte puternic pe care l-a arătat mereu. Este o jucătoare pe care nu am văzut-o niciodat plângând după un meci sau fiind supărată.

Mi-ar plăcea să iau asta de la ea și arată clar cât de stăpână e pe ea, cât e de puternică,” a completat Ana Bogdan, specificând ce apreciază la sportiva din Republica Cehă.

Parcursul Anei Bogdan la Transylvania Open 2024, analizat de Artemon Apostu-Efremov la Tenis Club