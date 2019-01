Bianca Andreescu, declaratie superba despre Simona Halep: "Asta e tot ce conteaza!" 

Asa cum o mai declarase si in trecut, Simona Halep reprezinta un model pentru Bianca Andreescu.

Bianca Andreescu a surprins pe toata lumea in acest sezon. Sportiva din Canada cu parinti romani a devenit prima tenismena canadiana din clasamentul WTA, a patruns in Top 100 (locul 68) si este pe locul 6 in ierarhia pentru Turneul Campioanelor, fiind peste Simona Halep si Serena Williams.

Totusi, tanara jucatoare nu se entuziasmeaza prea tare deocamdata, ea ii urmeaza sfatul Simonei Halep.

"Simona Halep a spus ca nu conteaza clasamentul actual, ci cel de la finalul anului, care e mult mai important. Asa ca nu stau sa-mi bat capul cu clasamentul din momentul de fata, stiu doar ca vreau sa muncesc in continuare, sa progresez si sa incerc sa joc tot mai bine de la meci la meci. Asta este tot ce conteaza!", a declarat Bianca Andreescu.