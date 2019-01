Dezvaluirea facuta de Simona Halep! Cosmarul prin care a trecut: "Ma intrebam: va mai veni acea zi?!"

Simona Halep va juca in luna februarie in 2 turnee, la Dubai si Doha, acolo unde va fi antrenata de belgianul Thierry Van Cleemput.

Simona Halep a dezvaluit intr-un nou interviu ce a insemnat pentru ea castigarea Roland Garros in 2018 - Simona recunoaste ca presiunea primului titlu de Grand Slam devenise una uriasa.

"M-am gandit la acest lucru dupa zilele dificile de antrenament. Eram intotdeauna multumita de felul in care in care ma antrenez, dar imi spuneam <<Ok, acea mare zi va veni sau nu?>> Intotdeauna am avut intrebarea asta in cap Nu era neaparat negativista, dar era un fel de presiune.



De fiecare data cand incepeam o conferinta de presa aceasta intrebare aparea, daca mai cred ca voi castiga un Grand Slam. Acum s-a incheiat si ma simt mai relaxata.



Am fost incredibil de fericita, dar am muncit atat de mult pentru acel trofeu si eram foarte obosita. Am fost la un restaurant cu aproximativ 50 de oameni, prieteni care au fost la meci, echipa si familia mea. Am sarbatorit pana la 1 noaptea si apoi m-am intors la hotel si am adormit cu trofeul. Acesta a fost felul meu de a sarbatori" a spus Simona Halep pentru revista Tennis Head.