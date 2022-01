Buturuga mică răstoarnă carul mare?! Rafael Nadal, duel la Melbourne cu un jucător care are 28 de victorii consecutive

Rafael Nadal și-a început cu succes sezonul, învingându-l pe Ricardas Berankis (104 ATP) în optimile turneului ATP 250 Summer Set de la Melbourne, scor 6-2, 7-5.

Al șaselea jucător al lumii va avea o misiune mult mai dificilă în faza ultimilor opt rămași în competiție, urmând să îl întâlnească pe Tallon Griekspoor din Țările de Jos (25 de ani, 65 ATP), care are un șir neverosimil de 28 de victorii consecutive.

Rafa returns ???? @RafaelNadal opens his 2022 campaign with a victory, 6-2 7-5 over Ricardas Berankis at #MelbourneTennis pic.twitter.com/GJx6rNlGd6

Griekspoor nu a mai pierdut un meci oficial din 3 septembrie 2021, când era eliminat în turul 2 al Openului American de liderul mondial, Novak Djokovic.

În toamna anului anterior, Griekspoor s-a impus în turneele ATP Challenger de la Murcia, Napoli, Tenerife și Bratislava, dar este de așteptat să aibă o misiune extrem de complicată în fața experimentatului Rafael Nadal.

În ciuda formei de moment, sportivul olandez, cu 10 ani mai tânăr decât Rafael Nadal va trece prin experiența primului meci împotriva ibericului, lucru care îi este defavorabil într-o întâlnire oficială, în care miza este calificarea în semifinalele unei competiții ATP.

Rafael Nadal vs. Tallon Griekspoor se joacă vineri, 7 ianuarie, nu mai devreme de ora 06:30, fus orar românesc, iar învingătorul va primi în semifinale replica jucătorului mai bun al meciului dintre Alex Molcan (88 ATP) și Emil Ruusuvori (95 ATP).

Nadal’s QF opponent tomorrow will be #65 Tallon Griekspoor, who is on a 28 (!) matches winning streak.

Last loss was 4 months ago to Novak Djokovic! pic.twitter.com/xiBAdGwPTU