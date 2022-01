Irina Begu, oprită în sferturi la Melbourne: Amanda Anisimova a eliminat consecutiv 2 românce și merge în semifinale

Parcursul Irinei Begu în turneul WTA 250 Summer Set 2 s-a încheiat în faza sferturilor de finală. După ce a învins-o pe Sorana Cîrstea în optimi, americanca Amanda Anisimova și-a trecut în cont o nouă victimă din România, revenind de la 0-1 la seturi în fața Irinei Begu și impunându-se după aproape 2 ore de joc, scor 2-6, 6-3, 6-2.

În ciuda acestei înfrângeri, Irina Begu se poate felicita pentru două victorii solide obținute în debutul sezonului 2022, trecând în primele tururi de Jessica Pegula (18 WTA) și de Jasmine Paolini (53 WTA).

Grație celor 42 de puncte acumulate, Irina Begu urcă 5 poziții în ierarhia WTA LIVE și are șanse decente la o tragere la sorți favorabilă în primul tur al Openului Australian.

Simona Halep a rămas singura româncă implicată în cele două turnee WTA 250 Summer Set de la Melbourne, urmând să joace sâmbătă, 8 ianuarie împotriva chinezoaicei Qinwen Zheng (19 ani, 126 WTA).

Even though Irina lost today, I think this is a great start to the season for her. Making the QF and being very competitive even in a loss in the 1st tournament of the year is great. Amanda Anisimova defeated Irina Begu 2-6, 6-3, 6-2.