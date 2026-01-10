EXCLUSIV România debutează duminică la Europeanul de polo! Tudor Fulea și-a fixat obiectivul + ”Începe și drumul către Mondial”

A început Campionatul European de polo, care are loc în perioada 10-25 ianuarie la Belgrad, Serbia.

România face parte din Grupa D la Europeanul de polo, alături de Turcia, Italia și Slovacia. Pe Slovacia, naționala condusă de Bogdan Rath o va întâlni duminică după-amiază, de la ora 16:15.

  • Ulterior, tricolorii vor înfrunta Turcia marți, 13 ianuarie, de la 21:30, și Italia joi, de la 16:15

România debutează duminică la Europeanul de polo! Tudor Fulea și-a fixat obiectivul + ”Începe și drumul către Mondiale”

Tudor Fulea, unul dintre protagoniștii din lotul dirijat de Bogdan Rath, a vorbit pentru Sport.ro înainte de startul Europeanului și a ținut să puncteze faptul că obiectivul tricolorilor e clasarea în primele 8 pentru a obține accederea la Campionatul Mondial de anul viitor.

Mai mult, Fulea a explicat și că și-a propus să fie cea mai bună versiune a sa și să ajute echipa cât de mult posibil.

”Suntem pregătiți pentru o nouă ediție a jocurilor europene, a trecut o lună și puțin de pregătire pentru acest eveniment. Revederea cu colegii a fost una plăcută, suntem un grup strâns care chiar dacă jucăm pentru alte cluburi, atunci când ne vedem la echipa națională știm fiecare ce avem de făcut.

Mâine pot spune ca începe drumul nostru pentru calificarea la Mondiale. Meciul cu Slovacia este primul și cel mai important din această grupă. Am făcut vizionare video despre ei și sunt de părere că nu trebuie să avem un meci excepțional ca să îi batem, ajunge doar să fim disciplinați atât în atac, cât și în apărare și victoria o să fie una sigură! 

Obiectivul echipei este de a intra în primele 8 la acest European, dar ne-am dori foarte mult să obținem încă o victorie, pentru a urca și mai mult în clasament ca la ultima ediție. Personal, mi-am propus să fiu cea mai bună versiune a mea în acest turneu și să ajut echipa cât de mult pot din toate punctele de vedere. 

(n.r. Tu cum ești? Cum ai terminat anul?) Eu sunt bine, sănătos din fericire, am avut niște probleme la umăr, dar le mențin sub control acum. Sunt gata să lupt pentru România! Anul l-am terminăm împreună cu soția mea și ne-am umplut de energie bună pentru anul care vine”, a spus Tudor Fulea pentru Sport.ro.

Lotul României pentru CE de la Belgrad

  • Marius Tic, Belenyesi David, Matei Lutescu, Tudor Fulea, Andrei Neamțu, Andrei Prioteasa, Andrei Țepeluș, Nicolae Oanță, Alexandru Gheorghe, Vlad Georgescu, Francesco Iudean, Levente Vancsik, Mihai Drăgușin, David Bota, Darian Luncan

Staff-ul tehnic al României de la CE de la Belgrad

  • Bogdan Rath: antrenor principal
  • Alexandru Deacu: antrenor secund
  • Marian Pătrașcu: kinetoterapeut
  • Valentin Olteanu: Analist video

Interviu cu Tudor Fulea înainte să înceapă JO 2024

