CATI BANI A PIERDUT SIMONA HALEP din cauza pandemiei de coronavirus? | Sumele sunt ametitoare! 

Din articol Cati bani a pierdut Simona Halep din cauza pandemiei de coronavirus?

Pandemia de coronavirus afecteaza serios situatia financiara a jucatoarelor de tenis.

Simona Halep a jucat douasprezece partide oficiale in circuitul WTA in sezonul 2020, dintre care a castigat zece. Actuala ocupanta a locului 2 in clasamentul mondial a ajuns in sferturi la Adelaide, in semifinale la Australian Open si a castigat turneul de la Dubai.

Pentru aceste performante, Simona Halep a castigat urmatoarele cecuri:

Sferturi la Adelaide - €20,872

Semifinale la Australian Open - €640,623

Campioana la Dubai - €643,335

Cati bani a pierdut Simona Halep din cauza pandemiei de coronavirus?



Simona Halep si-a anuntat absenta de la Indian Wells inainte ca oficialii turneului sa ia decizia anularii competitiei, iar Darren Cahill a anuntat intoarcerea sa in sala de forta pentru data de 10 martie, lucru care i-ar fi permis sa participe la Miami in cazul in care turneul ar fi avut loc. Din nefericire insa, oficialii WTA si ATP au decis suspendarea sezonului pana in data de 7 iunie, anuland atat "The Sunshine Double" din SUA, cat si intregul sezon de zgura din Europa.

In scenariul optimist in care raspandirea coronavirusului nu ar fi afectat calendarul sezonului de tenis si urmarind turneele pe care le-a jucat in anii anteriori, Simona Halep ar fi participat in aceasta primavara la turneele de la Miami, Charleston - unde isi anuntase debutul pentru acest an -, Stuttgart, Madrid, Roma si Roland Garros.

Scenariul negru

Simona Halep ar fi fost eliminata inca din primul tur la toate aceste competitii. Pentru prezenta pe tabloul principal, numarul 2 WTA ar fi incasat cel putin €114,529, avand in vedere ca anumiti organizatori nu au publicat inca lista premiilor financiare pentru 2020, iar trendul este de crestere in raport cu 2019.

Scenariul de vis

In scenariul mai putin probabil in care Halep ar fi triumfat la toate aceste turnee, inclusiv Madrid sau Roland Garros, Simona Halep ar fi adunat colosala suma de €5,984,470.

Mai jos, limitele minime si maxime ale premiilor financiare pe care Simona Halep le-ar fi putut castiga daca ar fi avut posibilitatea de a juca tenis in primavara anului 2020:

Miami - €16,916 - €1,268,511

Charleston - €2418 - €131,774

Stuttgart - €6,450 - €123,610

Madrid - €23,790 - €1,202,520

Roma - €18,955 - €958,055

Roland Garros - €46,000 - €2,300,000