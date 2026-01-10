Vinicius Junior (25 de ani) a decis ca Arabia Saudită să nu fie viitoarea sa destinație, în eventualitatea în care nu își prelungi contractul cu Real Madrid, scadent în vara anului 2027.

Hotărârea lui Vinicius referitoare la viitorul său

Starul brazilian s-a hotărât să își continue cariera la un alt gigant al Europei, în caz că nu va ajunge la un acord cu „Los Blancos”, după cum informează ESPN, preluat de Transfer News Live.

Mai mult decât atât, anterior, impresarii lui Vinicius (25 de ani) au informat grupările Chelsea, Liverpool și Manchester City că starul lui Real Madrid își dorește un transfer în Premier League.

Situația contractuală a brazilianului

Conducerea „Los Blancos” va accepta vânzarea lui Vinicius în 2026, dacă brazilianul va continua să respingă ofertele de prelungire, informează Transfer News Live, citând TEAMtalk.

Contractul său expiră pe 30.06.2027, iar conducerea madrilenilor în frunte cu Florentino Perez vrea să evite scenariul pierderii lui Vinicius gratuit.

