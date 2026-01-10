Vinicius Junior (25 de ani) a decis ca Arabia Saudită să nu fie viitoarea sa destinație, în eventualitatea în care nu își prelungi contractul cu Real Madrid, scadent în vara anului 2027.
Hotărârea lui Vinicius referitoare la viitorul său
Starul brazilian s-a hotărât să își continue cariera la un alt gigant al Europei, în caz că nu va ajunge la un acord cu „Los Blancos”, după cum informează ESPN, preluat de Transfer News Live.
Mai mult decât atât, anterior, impresarii lui Vinicius (25 de ani) au informat grupările Chelsea, Liverpool și Manchester City că starul lui Real Madrid își dorește un transfer în Premier League.
Situația contractuală a brazilianului
Conducerea „Los Blancos” va accepta vânzarea lui Vinicius în 2026, dacă brazilianul va continua să respingă ofertele de prelungire, informează Transfer News Live, citând TEAMtalk.
Contractul său expiră pe 30.06.2027, iar conducerea madrilenilor în frunte cu Florentino Perez vrea să evite scenariul pierderii lui Vinicius gratuit.
- 14 trofee a cucerit Vinicius alături de madrileni, printre care două Champions League (2022 și 2024).
- 348 de meciuri, 111 goluri și 91 de pase decisive a strâns el pentru Real Madrid.
- 26 de partide în toate competițiile din actualul sezon a adunat brazilianul pentru „Los Blancos”, în care a punctat de 5 ori și pasat decisiv în 8 rânduri.
- 150 de milioane de euro este cota sa de piață, conform Transfermarkt.