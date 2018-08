SIMONA HALEP - ASHLEIGH BARTY | Ce nu s-a vazut la TV! Dialogul cu care Cahill i-a dat ARIPI Simonei

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, miecuri 14 august de la 20.30, in direct la Pro X!

Simona Halep a inceput bine meciul cu Barty din semifinalele Rogers Cup, insa australianca a inceput sa recupereze teren in primul set si ameninta cele doua break-uri reusite de romanca in debutul meciului.

Simona l-a chemat pe Darren Cahill, care a raspuns imediat.



Daren Cahill: Ce se intampla?

Simona Halep: Joc prea sus, am ratat cinci mingi game-ul trecut!

Daren Cahill: E ok, joci foarte bine. Ai inceput foarte bine meciul. Trebuie sa joci normal ca sa iti reintri in ritm.

Simona Halep: Dar...

Daren Cahill: Nu te bloca doar pe un lucru. Concentreaza-te si calmeaza-te, totul e bine. Fii pozitiva! Misca-te, ea e cea care trebuie sa loveasca mai riscant.

Acesta a fost dialogul dintre cei doi. Imediat, Simona a marit distanta fata de Barty, dupa care a castigat primul set si a condus cu 4-0 in setul al doilea.

