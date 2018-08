Aceasta este cheia succesului! Cum s-a automotivat Simona Halep in ultimul game al finalei cu Stephens: "Mi-am zis ca trebuie sa fac asta"

Simona Halep este lider mondial si a castigat turneul de la Montreal, dupa o finala cu Sloane Stephens.

Romanca a dezvaluit ce a avut in minte la finalul partidei, atunci cand a servit pentru meci.

Pe parcursul confruntarii cu Sloane Stephens, Simona Halep a primit ingrijiri medicale, avand o batatura la piciorul stang, fapt care i-a ingreunat performanta la serviciu.

"La 5-4 mi-am zis ca trebuie sa servesc tare, pentru ca in timpul meciului am fost cam moale. Am avut un pic de durere, mi-a fost greu sa lovesc constant. In ultimul game am vrut sa lovesc tare si am fost norocoasa sa reusesc un as la minge de meci", a spus Halep.

Simona a ajuns, odata cu victoria de la Rogers Cup, la trei turnee castigate in 2018, dupa Shenzhen si Grand Slam-ul de la Roland Garros.

"Sunt mai relaxata pe teren. Nu ma mai gandesc asa mult la rezultat si poate din acest motiv pot castiga meciurile. Am avut o pauza lunga dupa Roland Garros. La Wimbledon am fost dezamagita. Am pierdut dupa ce am avut minge de meci si am fost trista dupa turneu.

Dar am uitat totul, nu m-am atins de racheta timp de trei saptamani si am revenit proaspata, cu dorinta de a juca din nou meciuri oficiale", a mai spus Simona.