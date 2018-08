Ilie Nastase, din nou in vizorul Politiei: "Am pus niste afise si am luat amenda!" Ce spune despre Simona Halep: "Ce daca mi-a depasit recordul? Important e sa castige turnee!"

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, marti 14 august de la 20.30, in direct la Pro X! Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV!

Ilie Nastase nu are nici cea mai mica problema cu faptul ca Simona Halep i-a depasit recordul in ceea ce priveste ramanerea pe pozitia de lider mondial. Nastase o felicita pe Halep pentru turneul castigat la Montreal si este increzator ca Simona Halep va reusi o performanta notabila la US Open.

Nastase, recunoscut pentru iesirile sale in decor si declartiile colorate, condamna clar incidentul din primul set cand un spectator a scandat lozinci anti PSD. Nastase spune ca un astfel de moment nu ar fi trebuit sa existe la un meci de tenis si mai ales la o partida a fetelor.

Ilie Nastase a precizat si ca a primit o amenda din partea autoritatilor romane deoarece a pus afise in Arad, afise de promovare a unui turneu de tenis romanesc.

"Am luat amenda ca am facut si noi un turneu in Romania. Am pus afise in Arad pentru a promova turneul si ne-am luat amenda. A fost un meci frumos, finala lui Halep cu Sloane Stephens. Si eu am avut declaratii mai deplasate, dar nu stiu de ce a spus Murataglou treaba asta. Probabil, e suparat ca nu mai lider mondial si nici nu cred ca nu va mai fi. E bine sa mergi la US Open cu niste turnee castigate.

Asta e, ce daca mi-a depasit recordul? Important e sa castigi turnee. Tenisul e un sport de incredere si increderea iti vine din turnee castigate.

Incidentul nu avea de a face cu finala, mai ales ca era un meci de tenis, e un cuvant urat si era un meci de fete. Si e clar ca doar Simona a inteles pentru ca ceilalti nu intelegeau romana. Mie nu imi place cuvantul ala. N-ar spune cuiva in fata asa ceva, dar pe Facebook sau pe Instagram te injura", a declarat Ilie Nastase la ProX.