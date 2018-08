SIMONA HALEP - ASHLEIGH BARTY | Faza cu care Simona a RIDICAT publicul in picioare! Lovitura superba a romancei! VIDEO

In drumul ei spre finala de la Rogers Cup, Simona Halep a facut spectacol cu Ashleigh Barty din Australia, la prima intalnire dintre cele doua. In setul secund, cand conducea cu 2-0, Simona a reusit punctul meciului, dupa ce a ajuns la o minge scurta ce lovise fileul. Simona a pus la randul ei o minge scurta lovita de Barty, dupa care a inchis punctul.

"Raliul meciului", a scris WTA pe Twitter.

Rally of the match!@Simona_Halep has the answer for everything! #CoupeRogers pic.twitter.com/BMKiYQt1gm