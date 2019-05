SIMONA HALEP ROLAND GARROS 2019 | Cati bani va incasa Halep pentru calificarea in turul al doilea la Paris

Simona Halep, cap de serie numarul trei, s-a calificat in turul al doilea la Openul francez. Ea a invins-o pe australianca Ajla Tomljanovic, scor 6-2, 3-6, 6-1, la capatul unui meci care a durat o ora si 36 de minute de joc. Astfel, romanca in varsta de 27 de ani a facut un prim pas important in cursa de apararea a titlului cucerit anul trecut la Paris dupa finala disputata cu americanca Sloane Stephens.

In faza urmatoare, reprezentanta Romaniei va da piept cu Magda Linette, locul 87 WTA, din Polonia, care a invins-o in runda inaugurala pe Chloe Paquet (Franta), locul 166 WTA, beneficiara unui wild card, scor 3-6, 6-1, 6-2, dupa o ora si 46 de minute de joc. Jucatoarea noastra va evolua iar la Paris joi, la o ora pe care organizatorii francezi o vor comunica in cursul zilei de miercuri.

Cati bani va primi Simona Halep pentru calificarea in turul al doilea la Roland Garros 2019

Simona este foarte aproape de a trece pragul de 30 de milioane de dolari castigati din tenis. Ea inregistreaza in prezent castiguri din tenis care se ridica la 29,677,869 de dolari. Pentru calificarea in turul al doilea, Simona Halep va primi un cec de 87.000 de euro si 70 de puncte in clasamentul WTA.

In proba de simplu feminin, pentru turul 1, jucatoarele primesc 10 puncte WTA si 46,000 de euro, pentru turul doi 70 de puncte si 87,000 de euro, pentru turul trei 130 de puncte si 143,000 de euro, iar pentru optimi 240 de puncte WTA si 243,000 de euro. Jucatoarele care ajung in sferturi primesc 430 de puncte si 415,000 de euro, semifinalistele 780 de puncte si 590,000 de euro, finalista 1300 de puncte si 1,180,000 de euro, iar castigatoarea 2000 de puncte si 2,300,000 de euro.