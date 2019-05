Roland Garros 2019: DEZASTRU pentru Jelena Ostapenko! Letona n-a mai castigat niciun meci de cand a invins-o pe Simona Halep in finala!

Dupa titlul cucerit in 2017 a inceput dezastrul pentru Jelena Ostapenko.

Jelena Ostapenko, ocupanta locului 39 WTA, campioana de la Roland Garros din 2017, continua sa dezamageasca in circuitul feminin de tenis. Letona in varsta de 21 de ani a fost din nou eliminata prematur, de data aceasta din cadrul celui de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros. Ea a fost invinsa de catre Victoria Azarenka, locul 43 WTA, scor 6-4, 7-6, la capatul unui meci care a durat o ora si 50 de minute de joc.



Desi a cucerit titlul in 2017 dupa o finala jucata cu Simona Halep, rezultatele obtinute de letona la turneul din Capitala Frantei lasa de dorit. Din 2017, Jelena Ostapenko nu a mai castigat la Roland Garros niciun meci. Ba mai mult, o statistica succinta demonstreaza cele scrise anterior. In 2015, 2016, 2018 si 2019, Jelena Ostapenko nu a putut inregistra la Paris nicio victorie.



Jelena Ostapenko si misterul titlului major cucerit in 2017 la Roland Garros



In 2017, Jelena Ostapenko a socat lumea tenisului prin performanta de a cuceri la doar 19 ani (neimpliniti) primul titlu de Grand Slam. La acea vreme, specialistii sportului alb anuntau o noua stea pe scena tenisului mondial feminin, insa lucrurile nu au mai curs in acea directie dupa rezultatul fabulos obtinut la Paris.



In 2017, Ostapenko, antrenata de Medina Garrigues, trecea la Openul francez in primul tur de Louisa Chirico, in turul doi de Monica Puig, in turul al treilea de Lesia Tsurenko, in optimile de finala de Samantha Stosur, in sferturi de Caroline Wozniacki, in semifinale de Timea Bacsinszky, iar in marea finala de Simona Halep.