FC Barcelona este cu gândul la mutările pe care le va face în această vară, pentru sezonul următor.

Joan Laporta a vorbit despre un posibil transfer important în următoare perioadă de transferuri.

Joan Laporta anunță că Barcelona va fi pregătită să aducă un nume mare pe Camp Nou

Fostul președinte al Barcelonei, care candidează pentru obținerea unui nou mandat, a fost întrebat dacă echipa catalană va putea face un transfer important în această vară.

Joan Laporta a oferit un răspuns ferm și a dezvăluit că în cazul în care va avea nevoie, Barcelona poate face un transfer în schimbul unei sume importante.

„Dacă va fi necesar să facem un transfer important în vară, suntem pregătiți pentru asta.”, a spus Joan Laporta.

Barcelona ar fi rezolvat transferul lui Julian Alvarez

”Alesul” pentru postul de atacant al Barcelonei este Julian Alvarez (26 de ani), al cărui transfer va costa aproximativ 70 de milioane de euro, anunță jurnalistul Hugo Balassone, de la TyCSports.

Pe lista echipelor interesate de Alvarez s-a numărat și Arsenal, dar sud-americanul este tentat, mai degrabă, de o experiență la clubul blaugrana.â

Alvarez este evaluat de site-urile de specialitate la 100 de milioane de euro, iar pentru Atletico Madrid a strâns 92 de partide, reușind să înscrie 42 de goluri și să ofere alte 14 pase decisive.

75 de milioane de euro plătea Atletico Madrid pentru a-l transfera de la Manchester City pe atacantul argentinian care rivaliza cu Erling Haaland pentru postul de atacant al ”cetățenilor”.