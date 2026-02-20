Andi Moisescu, Andra, Carmen Tănase, Mihai Bobonete, împreună cu Smiley și Pavel Bartoș vor fi martorii unei declarații despre transformare și identitate. Adora Tănase este o elevă de 15 ani, din București, care va urca în această seară pe scena Românii au talent, îndeplinindu-și astfel un vis pe care îl poartă cu ea încă din copilărie. „Am venit pentru că îmi doream asta de mică și nu am apucat. Adora de acum a ales să comunice cu Adora de atunci și să o aducă pe scena Românii au talent”, va spune aceasta.

Pasiunea pentru dans a apărut devreme în viața ei, iar la doar 5 ani, tatăl a înscris-o la Centrul Național al Dansului din București. De atunci, dansul a devenit centrul universului său. Drumul nu a fost, însă, unul simplu. Separarea părinților a schimbat complet ritmul vieții ei și a pus-o în situația de a lupta și mai mult pentru ceea ce iubește. „Tatăl meu este scriitor. Mă înțeleg foarte bine cu părinții mei, separat. Ei sunt foarte buni separați. Sunt simpatici. Îmi place de ei! În 2015, într-o noapte furtunoasă, mama a plecat cu mine și cu fratele meu în Mangalia. A fost un șoc și o rupere foarte mare, inclusiv de dans. Am luptat acolo să dansez, am încercat să-mi găsesc locul, însă nu era un mediu de trăit. Am simțit că am pierdut foarte mult timp.”

După ani în care a simțit această ruptură, Adora a decis să se întoarcă în București, alături de tatăl ei, pentru a-și reconstrui drumul. „M-am mutat la el pentru că simt nevoia să-mi recuperez timpul de atunci. Tata înseamnă foarte mult pentru mine. Mă susține, e stâlpul meu emoțional și ciorba caldă de acasă când ajung. Are grijă să mă țină când cad și atunci când cad am grijă să mă las să cad doar în brațele lui.” În fața juraților și a milioane de telespectatori, Adora nu va prezenta doar un moment de dans, ci o declarație despre transformare și identitate. „Îmi doresc ca publicul să-și ia ce are nevoie din acest solo, în afară de mesajul pe care vreau eu să-l transmit: că suntem oameni, suntem diferiți, suntem puși în niște situații care ne obligă să ieșim și putem ieși metamorfozați, niciodată ca înainte.”

Dacă momentul ei va reuși să impresioneze juriul, telespectatorii vor descoperi în această seară, de la ora 20:30, într-o nouă ediție Românii au talent. Show-ul este disponibil, în avans, pe VOYO.

