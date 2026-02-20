Giuleștenii au cedat locul doi după ce au pierdut la Constanța, cu Farul, scor 3-1, astfel că acum sunt obligați să câștige pentru a nu se distanța și mai mult de primul loc, ocupat de Universitatea Craiova.

Câte bilete s-au vândut pentru Rapid - Dinamo

Meciul din tur (Dinamo - Rapid 0-2) a stabilit recordul de asistență pentru acest sezon. Atunci au fost 34.700 de suporteri, dar de această dată sunt șanse mici ca recordul să fie doborât.

Până acum s-au vândut aproximativ 10.000 de bilete pentru această partidă, scrie GSP.ro. Dintre acestea, 4.000 au fost cumpărate de fanii dinamoviști, care au la dispoziție 6.000 de bilete, conform unui protocol încheiat între cluburi.

Cel mai probabil, cifra asistenței pentru această partidă va depăși 15.000 de spectatori.

Pentru Dinamo, trei puncte în derby-ul cu Rapid ar fi uriașe. ”Câinii” pot ține pasul cu liderul Universitatea Craiova, care va juca în această etapă la Slobozia.

De partea cealaltă, Rapid are o singură victorie în ultimele patru etape și a adunat 49 de puncte, după 27 de etape.