Simona Halep revine in actiune si va juca la turneul de la Wuhan! Romanca se va duela pentru titlu cu Naomi Osaka, Ashleigh Barty si Karolina Pliskova

Simona Halep va face deplasarea la Wuhan pentru inceperea sezonului asiatic. Turneul WTA Premier 5 de la Wuhan se va desfasura in intervalul 22-28 septembrie. Suprafata de joc este hard outdoor, similara cu suprafata de la US Open.

Premiile acestui turneu totalizeaza o suma de 2.828.000 de dolari, iar arena principala de la Wuhan are un acoperis retractabil si o capacitate impresionanta de 15.000 de locuri.

Simona Halep nu a castigat niciodata turneul de la Wuhan

Competitia de la Wuhan nu are o istorie indelungata, inregistrand doar 5 editii pana acum. In cei 5 ani, Simona Halep a participat la fiecare editie a turneului din China, dar nu a reusit mai mult decat semifinala atinsa in 2016. Atunci, Simona a cedat in fata cehoaicei Petra Kvitova, scor 1-6, 2-6, dupa doar 66 de minute de joc. Kvitova avea sa castige turneul in acel an.

Simona Halep a fost eliminata in turul 2 anul trecut la Wuhan, in primul meci pe care l-a disputat. Calificata direct in turul secund din postura de favorita 1 la castigarea turneului, Simona a pierdut in favoarea slovacei Dominika Cibulkova, scor 0-6, 5-7.

Naomi Osaka, Ashleigh Barty si Karolina Pliskova, principalele contracandidate la titlu ale Simonei Halep

Simona Halep nu va avea o misiune usoara nici in acest an la Wuhan. Printre jucatoarele care si-au anuntat participarea la aceasta intrecere sunt Ashleigh Barty, Karolina Pliskova, Petra Kvitova, Kiki Bertens, Elina Svitolina, Sloane Stephens si Aryna Sabalenka, ultima fiind campioana en-titre.

In plus, Naomi Osaka a acceptat un wildcard din partea organizatorilor, venit pe ultima suta de metri, astfel ca dubla campioana de Grand Slam va lua si ea parte la aceasta competitie.

Dintre jucatoarele din top 10 WTA, doar Serena Williams si Bianca Andreescu nu vor participa la Wuhan.

Bianca Andreescu nu va participa la Wuhan

Campioana US Open 2019 este asteptata sa revina in circuit abia pe 30 septembrie, odata cu inceperea turneului de la Beijing. Canadianca cu origini romane va rata astfel doua competitii consecutive, anume turneele de la Osaka si Wuhan.

Ce spune Simona Halep inainte de a face deplasarea la Wuhan

„Abia astept sa ma intorc la Wuhan. Va fi a sasea oara la rand cand merg acolo. De fiecare data cand ma intorc locul este mai mare si mai frumos, iar organizatorii ne poarta intotdeauna o grija speciala, asadar astept cu nerabdare sa ma intorc si sa joc in fata acelor fani minunati”, a spus Simona Halep inainte de turneul de la Wuhan.

Simona Halep ar castiga 900 de puncte WTA in cazul in care s-ar impune la Wuhan, un punctaj cu care ar urca cel putin in top 3 WTA. Actualmente, Simona este a 6-a in clasamentul mondial.