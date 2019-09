Prima declaratie a Simonei Halep dupa retragerea de la Wuhan! "Atunci am simtit o durere ascutita" Cat de grava e accidentarea romancei

Din articol Programul Simonei Halep pentru restul sezonului 2019

Simona Halep s-a accidentat si s-a retras de la Wuhan!

Simona Halep a abandonat meciul din optimile de la Wuhan cu Elena Rybakina. Romanca a resimtit dureri mari in zona lombara, a apelat la ajutorul medicului, a revenit pe teren, insa nu a mai putut servi cum trebuie si a fost nevoita sa se retraga la scorul de 4-5 (40-A).

Simona a oferit primele explicatii dupa retragere jurnalistilor prezenti la Wuhan. Romanca a indicat momentul in care a simtit o durere fulgeratoare, atunci cand conducea cu 4-4 si 30-0 si a executat un backhand. Halep asteapta sa faca investigatiile necesare pentru a vedea exact ce fel de accidentare este.

"Este o accidentare in zona lombara. Cred ca e vorba de un muschi, dar nu stiu sigur pentru ca nu am apucat sa fac verificarile necesare. Cand am lovit cu backhend-ul la 4-4 (30-0) am simtit o durere ascutita. Nu stiu daca e acelasi lucru cu precedenta accidentare. Pare putin diferita, dar se manifesta in aceeasi zona.

Sunt dezamagita, pentru ca incepusem bine aici, la Wuhan", a declarat Simona Halep dupa abandon, potrivit wtatennis.com.

Simona Halep retires due to injury while trailing 5-4. Elena Rybakina moves into the @wuhanopentennis quarterfinals #WuhanOpen pic.twitter.com/YisFax2oun — WTA (@WTA) September 25, 2019

Turneul de la Beijing, Premier Mandatory (28 septembrie – 6 octombrie)

Turneul de la Hong Kong, Premier 5 (7-13 octombrie)

Turneul de la Moscova, Premier (14 si 20 octombrie)

Turneul Campioanelor de la Shenzhen (27 octombrie – 3 noiembrie)