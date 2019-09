Simona Halep si Darren Cahill, "Cea mai frumoasa poveste a momentului". Ce spune presa din Franta despre reunirea celor doi

Simona Halep a anuntat ieri ca din sezonul viitor va colabora din nou cu Darren Cahill.

Presa din Franta sustine ca revenirea lui Darren Cahill in echipa Simonei va fi "cea mai frumoasa poveste a momentului". Aceste cuvinte vin in urma deselor decizii ale jucatoarelor de a-si schimba antrenorul. Lipsa de stabilitate tenisul feminin a devenit din ce in ce mai intalnita si aceasta revenire a lui Darren Cahil surprinde placut.

"Aceasta este cea mai frumoasa poveste a momentului! In timp ce alte jucatoare arata instabilitate in relatia cu antrenorii, Simona Halep se va reuni cu Darren Cahill, care i-a fost alaturi si in alti patru ani plini de loialitate.

Chiar daca Simona Halep a castigat Wimbledon fara el, trebuie sa va aduceti aminte de victoria de la Roland Garros. Se anunta un an promitator pentru Simona Halep!"

Desi Darren Cahill renuntase in luna noiembrie a anului 2018 la colaborarea cu Simona Halep, din motive personale, nu a incetat sa-i fie aproape jucatoarei in momentele importante din acest an.