Cristian Tudor Popescu despre reluarea colaborarii dintre Simona Halep si Darren Cahill: "Cahill ii ofera ce nu gaseste in Romania" 

Vestea reluarii colaborarii dintre Simona Halep si Darren Cahill nu a lasat indiferenta lumea sportului. CTP a vorbit despre cei doi si influenrta pe care Cahill o are asupra Simonei.

Cristian Tudor Popescu a intampinat pozitiv vestea pe care Simona Halep a dat-o ieri, conform careia isi reia colaborarea cu cel care a dus-o pe locul de lider mondial, Darren Cahill.

Evolutia Simonei sub conducerea lui Cahill a fost evidenta nu doar din punct de vedere tactic ci si psihologic, deoarece jucatoarea romana a invatat sa isi managerieze mai bine emotiile si sa le foloseasca in favoarea ei. CTP considera ca cel responsabil pentru asta este australianul, care este un antrenor complet, cum nu se gaseste in Romania, la ora actuala.

"Nu exista antrenori in Romania care sa aiba competentele psihologice ale lui Cahill. Simona a crescut aici cum a putut din acest punct de vedere, cel psihologic, a trait din talentul pe care il are si picioarele bune, insa psihic nu a fost pregatita pentru a fi o campioana mare. Cahill ii ofera ceea ce nu gaseste in Romania, ceea ce Bianca Andreescu a primit in Canada", a spus CTP pentru DigiSport.

In ceea ce priveste evolutia deloc satisfacatoare de la US Open, CTP afirma ca situatia Simonei era alta daca il avea alaturi pe Cahill.

"Meciul cu Townsend nu ar fi fost pierdut daca l-ar fi avut pe Darren in tribuna. Nu de coaching neaparat, dar de simpla lui prezenta. O obliga pe Simona sa gandeasca, sa gaseasca solutii tactice pe care le-ar fi gasit singura in meciul cu Townsend", a declarat Cahill.