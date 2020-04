Simona Halep prevede APOCALIPSA pentru acest sezon de tenis: "Eu nu cred ca se va mai juca anul acesta" 

Din articol Cum arata rutina Simonei Halep pentru perioada afectata de pandemie

Previziunea Simonei Halep cu privire la data reluarii competitiilor ii dezamageste crunt pe fanii tenisului.

Simona Halep nu crede in respectarea urmatorului deadline, 13 iulie, impus de WTA si ATP pentru reluarea competitiilor in acest sezon. Cu toate acestea, optimismul o indeamna pe ocupanta locului 2 in clasamentul mondial sa spere ca 2020 se va incheia cu trei turnee de Grand Slam disputate. Pana acum, doar Australian Open a avut loc, iar turneul de la Wimbledon a fost anulat.

”Pana in august nu se joaca nimic. Nu stiu daca in America se va mai juca pentru ca sunt greutati destul de mari acolo, legate de sanatate. Realist, realist... foarte realist acum, eu nu cred ca se va mai juca anul acesta, dar imi doresc foarte, foarte mult ca prin septembrie sa incepem din nou sa jucam," a declarat Simona Halep pentru Digisport.

Cum arata rutina Simonei Halep pentru perioada afectata de pandemie



"Imi petrec timpul in apartamentul meu de la Bucuresti. Dorm destul de mult, ceea ce n-am putut sa fac in trecut asa de bine, pentru ca mereu aveam program. Recunosc ca ma culc putin mai tarziu, pe la 11-12 noaptea, ceea ce e tarziu pentru mine, dar dorm pana la vreo 10-10:30. Eu, in trecut, nu dormeam mai mult de 8:30-9, dar nu ca nu as fi putut; mental, stiind ca am program, ma trezeam fara alarma, fara nimic. Dar acum pot sa dorm relaxata, pentru ca stiu ca programul mi-l fac eu, asa cum simt. Mananc tarziu, un mic dejun intarziat pe la 11, si dupa aceea ies prin complex in aer liber. Merg sa alerg, pentru ca este meseria mea si trebuie sa ma mentin in forma, iar dupa aceea fac exercitiile pentru corp - abdomene, spate, picioare, tot ce pot in casa. Mi-am luat echipament si aici imi fac antrenamentul.

Alerg in jur de 25-30 de minute; o s-o iau progresiv, vreau sa ajung pana la o ora, dupa perioada aceasta. Eu nu alerg atat de mult de obicei, dar este singurul mod prin care as putea sa raman cu pregatirea fizica sus si trebuie sa fac o exceptie. In casa fac flotari, abdomene, exercitii de spate pe care le fac de multi ani, pentru ca eu am probleme de coloana - hernie de disc -, genuflexiuni, fandari, ce faceam cand eram copil cand am inceput sa fac tenis. In casa nici nu prea poti face altceva, pentru ca nu ai aparatura, nimic. O bicicleta, in caz ca ai si doar la saltea, exercitiile de podea.

In rest, mananc, citesc, ma uit la filme si cam atat," a afirmat campioana en-titre de la Wimbledon intr-un interviu acordat prezentatorului emisiunii Garantat 100%, Catalin Stefanescu.