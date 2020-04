ACCIDENTATA IN CARANTINA!? | Cum se simte Simona Halep la o luna si jumatate dupa ce A CASTIGAT turneul de la Dubai fiind accidentata

Simona Halep face progrese mici inspre recuperare completa dupa accidentarea serioasa pe care a suferit-o la piciorul stang in timpul Openului Australian 2020.

Simona Halep si-a linistit fanii cu privire la "problema zdravana de la picior" despre care Ion Tiriac avertiza ca o va impiedica sa joace tenis in luna martie, in cazul in care turneele WTA Premier Mandatory de la Indian Wells si Miami nu ar fi fost anulate.

”Salutare, tuturor! Vreau sa impartasesc cu voi detalii despre accidentarea mea. Piciorul arata bine. Am inceput sa alerg deja si nu simt dureri; nu joc tenis inca, dar faptul ca pot sa fac antrenamente inseamna mult si ma face sa fiu optimista.

Simona Halep: "Nu joc tenis inca, dar faptul ca pot sa ma antrenez inseamna mult"

Mi-e dor de echipa mea, mi-e dor de jucatori, mi-e dor de turnee; de fapt, mi-e dor de toata lumea din circuit. Stiu ca este o perioada dificila pentru toti, dar daca ramanem acasa, puternici si optimisti, totul va fi bine; sa fim foarte optimisti ne va ajuta mult. Abia astept sa calatoresc, sa joc tenis din nou si sa va vad. Toate cele bune, va pup. Ramaneti in siguranta si bucurati-va de timpul petrecut acasa!" a spus Simona Halep intr-un videoclip publicat pe Twitter.

Halep a jucat ultimul sau meci oficial in data de 22 februarie, in ziua finalei turneului WTA Premier de la Dubai, incheiata in favoarea sa la finalul a trei seturi stranse jucate in compania Elenei Rybakina: "E o decizie pe care am luat-o inainte de meci (n.r. finala de la Dubai). Am inceput acest turneu cu o mica accidentare la picior. Cu 10 zile inainte de Dubai, cand inca eram acasa, am simtit aceste probleme, dar am tras de mine. Mi-am spus ca fiecare meci e important. Nu m-am gandit la nimic altceva decat sa castig meciul. Momentan sunt fericita ca am putut sa termin turneul de la Dubai si pot sa ma odihnesc. Am nevoie de odihna, am spus stop turneului de la Doha", spunea Halep la conferinta de presa dupa finala castigata cu Rybakina, motivandu-si alegerea retragerii de la WTA Premier 5 de la Doha, Qatar.