Anuntul pe care il asteptau toti fanii: "Nu ma retrag! Sunt 'All In', vreau sa mai castig Grand Slam-uri!" Ce spune Simona Halep despre cariera ei in tenis

Simona Halep nu are de gand sa se retraga prea curand si este pregatita sa lupte pentru noi titluri de Grand Slam.

Simona Halep (28 de ani) are doua titluri de Grand Slam cucerite in cariera: la Roland Garros in 2018 si Wimbledon in 2019.

Desi a declarat in mai multe randuri ca isi doreste intemeierea unei familii si sa aiba copii, Simona Halep spune ca nu are de gand sa se retraga prea curand si va munci si mai mult in perioada urmatoare pentru a castiga noi Grand Slam-uri:

"Eu cand m-am dus in Dubai, cand s-a intors Darren si ne-am intalnit cu totii, cu Arti, am vorbit exact ce imi doresc. Ei aveau un pic dubii. Chestia a fost ca toata lumea se gandea la retragerea mea. Probabil eu am spus ca sunt aproape de sfarsitul carierei, ca imi doresc o familie, ca imi doresc copii, dar nu am spus ca vreau sa ma retrag. Eu le-am spus ca imi doresc sa mai castig Grand Slam-uri si atunci ei s-au uitat la mine si au spus: 'Atunci o sa muncim'. Iar eu am spus: 'Da, sunt <All In> sa muncim, sunt implicata total sa progresez, pentru ca stiu ca mai am mult de progresat si sunt dispusa sa muncesc in continuare chiar si mai mult decat am muncit pana acum.'", a spus Simona Halep, la emisiunea Garantat 100%