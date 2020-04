Simona Halep, dezvaluire SENTIMENTALA pe Instagram: de ce anume ii este dor sa faca alaturi de iubitul ei

Simona Halep duce dorul calatoriilor facute departe de orasul sau natal, Constanta.

Simona Halep se relaxeaza in timp ce sezonul 2020 e intrerupt din cauza pandemiei globale de coronavirus. Autoizolata in apartamentul sau din Complexul Stejarii, ocupanta locului 2 WTA a facut o incursiune in memoria trecutului, amintindu-si momentele fericite pe care le-a petrecut alaturi de iubitul sau, Toni Iuruc.

Unul dintre lucrurile care-i lipsesc cel mai mult Simonei Halep in aceste zile este posibilitatea de a calatori in destinatiile spectaculoase ale Pamantului.

"Sa ne intoarcem pe vremea cand puteam sa calatorim in locuri frumoase… lumea se va deschide din nou in curand. Ramaneti optimisti”, a scris Halep intr-un InstaStory.

Halep nu va reveni pe terenul de tenis intr-un meci oficial mai devreme de 13 iulie, data care consemneaza cel mai apropiat moment al anului in care tenisul feminin s-ar putea reintoarce.

"Prefer sa stau acasa, sa astept si atunci cand totul va fi sigur, sa reincep sa calatoresc. Dar daca nu sunt 100% sigura, atunci nu voi pleca de acasa. Tot ce s-a decis deja, pentru mine este perfect. Chiar daca imi lipsesc turneele, este mai bine sa fiu in siguranta si sa iau aceste decizii," a declarat Simona Halep pentru Eurosport la finalul saptamanii precedente.