Suspendată din circuitele WTA și ITF pentru dopaj, Simona Halep își menține nivelul de motivație ridicat, chiar și în timpul vacanței pe care o petrece în Oman.

Sportiva din Constanța s-a antrenat intens pe plajă, executând un plan de antrenament similar cu cele efectuate în presezon, în perioada în care colabora cu Darren Cahill.

La finalul sprintului executat de la un jalon la altul, Simona Halep a ridicat, triumfător, brațul în aer, în semn de victorie, fapt care atestă moralul bun al dublei campioane de Grand Slam din România.

Australian Open 2023 este primul turneu de mare șlem pe care Simona Halep îl ratează din cauza scandalului de dopaj în care a fost implicată în urma testului anti-doping cu rezultat pozitiv la Roxadustat, reieșit în timpul US Open.

It's exciting to see Simona staying in shape and working out for a possible good outcome and return to the court sometime this year hopefully. pic.twitter.com/i3YemgunE4