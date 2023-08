Simona Halep (31 de ani) trăiește deconectată de tenis cel mai negru moment al carierei sale. Sportiva din România s-a deplasat în Capri, Italia, pentru o vacanță însorită, declarându-se instant cucerită de locul vizitat.

„Capri, mi-ai cucerit inima,” a scris Simona Halep pe Instagram, în descrierea unor imagini și a unui videoclip care taie răsuflarea.

While still without any update about her case, Simona Halep enjoyed time boating around Capri Island in Italy. And thankfully shared a bit of it with us. pic.twitter.com/b7ttQyKkJP