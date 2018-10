Simona Halep poate da lovitura! Cresc premiile la un turneu de top: ANUNTUL facut de organizatori

Simona Halep a primit o veste buna.

Daca va repeta rezultatul de anul trecut de la Melbourne, Simona Halep din fruntea clasamentului mondial poate castiga sume considerabil mai mari.

Organizatorii primului turneu de Grand Slam al anului, Australian Open, au anuntat ca premiile se vor mari cu 10% la editia din 2019. Valoarea totala a sumelor care vor fi oferite la AO 2019 va creste de la 55 de milioane de dolari la 60,5 de milioane de dolari australieni (37,3 milioane euro), iar castigatorii probelor de simplu masculine si feminine vor incasa un cec in valoare de 4 milioane dolari.

Cotidianul The Sydney Morning Herald sustine ca este pentru prima data in istoria turneului cand premiile acordate vor depasi plafonul de 60 milioane dolari australieni. Turneul se va desfasura in perioada 14-27 ianuarie, campionii en-titre fiind Roger Federer si Caroline Wozniacki. Anul trecut, daneza a disputat marea finala cu Simona Halep, invingand-o dramatic in trei seturi.

Sumele oferite in prezent la turneele de Grand Slam:

Australian Open 2019 - 4 milioane de dolari

Roland Garros 2018 - 2,2 milioane de euro

Wimbledon 2018 - 2,53 milioane de euro

US Open 2018 - 3,25 milioane de euro