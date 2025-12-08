Cele două echipe și-au dat întâlnire luni, de la ora 16:00, în etapa cu numărul 14 din primul eșalon al Italiei, Serie A. La capătul celor 90 de minute, oaspeții au înregistrat toate cele trei puncte.



Nota primită de Marius Marin după Pisa - Parma și ce au scris italienii: ”Contribuția? Practic, nulă!”



Marius Marin a jucat o repriză pe ”Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani”. Pentru evoluția sa din primele 45 de minute, italienii de la TuttoMercatoWeb l-au punctat cu nota 5,5.



”Puțină calitate și destule dueluri la mijlocul terenului. Nu se dă în lături, dar contribuția sa la alergări e practic nulă, în ciuda numeroaselor centrări de pe flancuri”, a scris sursa anterior menționată.



Pisa - Parma 0-1



Unicul gol al meciului a fost marcat în minutul 40 de Adrian Benedyczak, din lovitură de la 11 metri.



Polonezul a transformat fără emoții penalty-ul acordat în prima repriză și a stabilit soarta partidei încă înainte de pauză.



La scurt timp după gol, același Benedyczak a văzut și un cartonaș galben pentru comportament nesportiv.

