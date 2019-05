Simona Halep, performanta RARA la Madrid 2019: e doar a doua in cariera cand reuseste asa ceva! 

Simona Halep a invis-o fara emotii pe Viktoria Kuzmova la Madrid Open 2019, 6-0; 6-0.

Este doar a doua victorie a Simonei Halep in circuitul WTA in doua seturi, 6-0; 6-0. Halep a avut nevoie de doar 44 de minute pentru a trece de Kuzmova, locul 46 in clasamentul WTA.

Simona a castigat 12 game-uri, in timp ce adversara ei a obtinut doar 12 puncte tot meciul.

O singura data s-a mai impus Simona Halep la zero in circuitul WTA, prima data fiind in 2016, la Bucharest Open in meciul cu Anastasija Sevastova. Halep are in total 5 victorii la zero in cariera, restul partidelor fiind in FED Cup sau ITF.

Simona Halep, Madrid 2019: Acoperisul tras m-a ajutat!

Partida s-a disputat cu acoperisul tras din cauza ploii de la Madrid.

"Acoperisul tras a fost de bun augur pentru mine deoarece am fost mai rapida si am putut sa joc cel mai bun tenisul al meu. Cred ca a mers totul foarte bine pentru mine, am simtit mingea, fiecare lovitura", a spus Simona Halep.

La meci au asistat Ion Tiriac, Ilie Nastase si Nadia Comaneci.

In turul urmator, Simona Halep da peste invingatoarea din meciul Ashleigh Barty - Yulia Putintseva.



