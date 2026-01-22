Chiar înaintea meciului de mâine din Superligă cu Dinamo de pe teren propriu (vineri ora 20:00), FC Hermannstadt s-a despărțit definitiv de un jucător.

Patrick Vuc, la CSC Șelimbăr



Mijlocașul ofensiv Patrick Vuc, adus în vară din Germania, s-a transferat astăzi la CSC Șelimbăr din Liga 2.

În vârstă de 21 de ani, românul născut în Germania a bifat 6 prezențe în Superligă în prima parte a sezonului, dar nu l-a convins pe antrenorul Dorinel Munteanu că este o soluție.

Vuc a semnat cu divizionara secundă un contract valabil pentru un sezon și jumătate.

Clasamentul din Superligă

