Soția lui Ofri Arad intervine după transferul la FCSB. Ce a spus în Israel

La semnarea contractului, Ofri Arad a fost însoțit de soția sa, Shani Berger , care ulterior a acordat un interviu în Israel în care a vorbit despre pasul făcut de mijlocaș.

Liber de contract după despărțirea de Kairat Almaty, la finalul lunii decembrie, Ofri Arad a semnat un contract cu FCSB valabil până în 2028, cu un salariu lunar de 20.000 de euro.

Sorana Cîrstea - Naomi Osaka 3-5, acum. Meci de gală cu fostul număr 1 WTA, în turul doi al Openului Australian 2026

Inter a rezolvat transferul perlei! Chivu primește un jucător de la Dinamo Zagreb chiar înaintea meciului cu FCSB

"Frigul din România nu ne sperie pentru că în Kazahstan erau -24 de grade. Am zburat alături de el pentru semnarea contractului, dar m-am întors rapid în Israel la fetița noastră. Eu a trebuit să găsesc un apartament și o grădiniță pentru cea mică.



Ofri este foarte, foarte fericit. A ajuns la un club uriaș, care l-a dorit cu adevărat. A primit multe oferte, dar în cele din urmă a ales-o pe cea care a considerat că i se potrivește cel mai mult", a spus Shani Berger Arad, într-un interviu pentru postul de radio 103FM.



Shani Berger, avocată de meserie, a trecut ulterior și la chestiuni tactice, explicând că Ofri Arad ar trebui folosit exclusiv ca mijlocaș, chiar dacă în prima parte a carierei a evoluat ca fundaș central.



"Doar mijlocaș. Perioada de fundaș s-a încheiat. Chiar dacă antrenorul știe că poate juca și fundaș, ei l-au adus pentru postul de mijlocaș", a mai spus Shani.



Ofri Arad vizează revenirea la naționala Israelului

Soția fotbalistului a mai vorbit despre posibila revenire a lui Ofri la naționala Israelului, acolo unde mijlocașul a strâns până acum 10 meciuri.



"Orice jucător vrea la echipa națională, nu e un secret. Va munci din greu și sunt sigură că va fi convocat.



Ofri și-a dorit să-și îndeplinească visul european. Mereu spunea că vrea să meargă la o echipă din Europa, unde să fie un ritm diferit, o scenă diferită", a mai spus soția noului fotbalist de la FCSB.

