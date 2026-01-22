Umit Akdag a spus DA! Transferul se face în vară

Akdag, fost internațional U21 al României, a revenit în vară la Alanyaspor, după ce a petrecut un sezon sub formă de împrumut în Ligue 1, la Toulouse. Fundașul central cu dublă cetățenie, română și turcă, a avut evoluții solide în Superlig, care l-au adus în atenția lui Fenerbahce.

Umit Akdag ar urma să se transfere la Fenerbahce în vară



Fenerbahce a făcut deja pași concreți și s-a întâlnit cu reprezentanții lui Alanyaspor pentru a discuta atât transferul lui Umit Akdag, cât și al mijlocașului angolez Maestro (22 de ani).



Umit Akdag și Maestro au acceptat să facă pasul la Fenerbahce din vară, iar Alanyaspor s-a arătat dispusă să se despartă de cei doi fotbaliști la finalul sezonului, anunță jurnalistul turc Sercan Hamzaoglu.



Transferul la colosul din Super Lig l-ar putea aduce pe Umit Akdag în atenția naționalei Turciei. După EURO U21, fundașul a lăsat de înțeles că ar fi mai tentat să joace la seniori sub comanda lui Vincenzo Montella, nu sub cea a lui Mircea Lucescu.



În acest sezon, Umit Akdag a evoluat în 20 de partide pentru Alanyaspor, a marcat un gol și a oferit două pase decisive.

