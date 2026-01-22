Umit Akdag a spus DA! Transferul se face în vară

Umit Akdag a spus DA! Transferul se face în vară
Umit Akdag (22 de ani) se va despărți de Alanyaspor din vară, potrivit ultimelor informații din Turcia.

Umit AkdagAlanyasporFenerbahceTurcia
Akdag, fost internațional U21 al României, a revenit în vară la Alanyaspor, după ce a petrecut un sezon sub formă de împrumut în Ligue 1, la Toulouse. Fundașul central cu dublă cetățenie, română și turcă, a avut evoluții solide în Superlig, care l-au adus în atenția lui Fenerbahce.

Umit Akdag ar urma să se transfere la Fenerbahce în vară

Fenerbahce a făcut deja pași concreți și s-a întâlnit cu reprezentanții lui Alanyaspor pentru a discuta atât transferul lui Umit Akdag, cât și al mijlocașului angolez Maestro (22 de ani).

Umit Akdag și Maestro au acceptat să facă pasul la Fenerbahce din vară, iar Alanyaspor s-a arătat dispusă să se despartă de cei doi fotbaliști la finalul sezonului, anunță jurnalistul turc Sercan Hamzaoglu.

Transferul la colosul din Super Lig l-ar putea aduce pe Umit Akdag în atenția naționalei Turciei. După EURO U21, fundașul a lăsat de înțeles că ar fi mai tentat să joace la seniori sub comanda lui Vincenzo Montella, nu sub cea a lui Mircea Lucescu.

În acest sezon, Umit Akdag a evoluat în 20 de partide pentru Alanyaspor, a marcat un gol și a oferit două pase decisive.

Fenerbahce, de 19 ori campioană a Turciei, se află pe locul secund în Superlig după 18 etape, cu doar un punct în spatele liderului Galatasaray.

