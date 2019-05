Simona Halep, veste buna la Madrid! Una din principalele adversare si-a anuntat retragerea! 

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Nemtoaica Angelique Kerber, cap de serie numarul 4, si-a anuntat retragerea de la Madrid din cauza unei accidentari la glezna. Petra Martic s-a calificat automat astfel mai departe fara sa joace.

Kerber castigase in primul tur cu Lesia Tsurenko, scor 6-3; 6-2, dar azi a fost nevoita sa se retraga din competitie.

Mertic va juca in optimi cu invingatoarea partidei Donna Vekic - Kristyna Pliskova.

Kerber nu era pe jumatatea de tablou a Simonei Halep, iar cele doua se puteau duela doar in marea finala. In clasamentul WTA, Kerber reprezenta o mare amenintare pentru Simona Halep, fiind pe locul 3, la 342 de puncte.

Due to an ankle injury, @AngeliqueKerber has withdrawn from the @MutuaMadridOpen.

Petra Martic receives a walkover into the third round as a result--> https://t.co/ubhNEQHkvZ pic.twitter.com/VRTPdWkEqm