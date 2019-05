SIMONA HALEP, MADRID | S-a anuntat ora la care Simona Halep va juca miercuri in optimi

Simona Halep a invins-o astazi pe Johanna Konta, scor 7-5, 6-1.

Simona Halep a invins-o astazi in doua seturi pe Johanna Konta si va juca in optimi impotriva Viktoriei Kuzmova, locul 46 mondial.

Meciul se va disputa miercuri, de la ora 13:00, pe arena Manolo Santana.

Kuzmova, adversara Simonei de maine, este intr-o forma foarte buna. Dupa ce a trecut de Julia Goerges in doua seturi, sportiva de 20 de ani din Slovacia a trecut luni seara si de Carla Suarez Navarro, scor 6-4, 7-6.

Cine este Kuzmova



In varsta de 20 de ani, slovaca Viktoria Kuzmova este urmatoarea adversara a Simonei Halep la Madrid. Cele doua nu s-au mai intalnit pana acum in circuitul WTA. Cea mai buna performanta a ei este o semifinala la Libema Open in 2018, cand a fost invinsa insa de Kirsten Flipkens.

Cu 14 trofee ITF in palmares, Kuzmova are si o finala la US Open la junioare in 2016. Ea este recunoscuta pentru serviciul extrem de puternic, fiind clasata pe locul 5 in topul jucatoarelor cu cei mai multi asi in primele 3 luni ale anului!

Aflata pe locul 46 WTA, Kuzmova le-a invins pana acum pe Georges si Carla Suarez Navarro.

Kerber s-a retras



Nemtoaica Angelique Kerber, cap de serie numarul 4, si-a anuntat retragerea de la Madrid din cauza unei accidentari la glezna. Petra Martic s-a calificat automat astfel mai departe fara sa joace.

Kerber castigase in primul tur cu Lesia Tsurenko, scor 6-3; 6-2, dar azi a fost nevoita sa se retraga din competitie.

Mertic va juca in optimi cu invingatoarea partidei Donna Vekic - Kristyna Pliskova.

Kerber nu era pe jumatatea de tablou a Simonei Halep, iar cele doua se puteau duela doar in marea finala. In clasamentul WTA, Kerber reprezenta o mare amenintare pentru Simona Halep, fiind pe locul 3, la 342 de puncte.