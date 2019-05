SIMONA HALEP, MADRID 2019: "Am jucat cel mai bun tenis al meu!" Prima reactie dupa victoria in timp record: 45 minute!

Simona Halep a invis-o la zero pe Viktoria Kuzmova si se bate pentru o noua semifinala la Madrid.

Simona Halep n-a avut emotii in meciul cu Viktoria Kuzmova, numarul 46 WTA. Partida a durat doar 45 de minute, iar Halep e fericita. Mai are azi un meci la dublu alaturi de Irina Begu. Simona repeta performanta de anul trecut, cand s-a oprit insa in sferturile de finala. Azi, Simona Halep si-a aparat cele 215 puncte castigate anul trecut, iar orice victorie de aici inainte o va ajuta in lupta cu Naomi Osaka pentru primul loc WTA.



Simona Halep: A fost cel mai bun meci al meu!





"A fost un meci bun pentru mine pentru ca s-a terminat repede. Asta ma ajuta, am dominat meciul, am simtit mingea la fiecare lovitura. Sunt foarte multumita de acest meci. Nu cred ca a fost cel mai bun meci al adversarei, poate a avut emotii, e un turneu mare si nu e greu sa joci cu adversare de top. Am fost in acea pozitie si eu. Am jucat cel mai bun tenis al meu si merg mai departe. Nu sarbatoresc, am meci de dublu azi, nu pot sa ma relaxez, sper sa joc bine si acolo. Ma bucur sa joc bine aici, e unul din turneele mele favorite", a spus Simona Halep dupa victoria din optimile de la Madrid.

She only needed 44 minutes to close out the match 6-0, 6-0 over Kuzmova.@Simona_Halep showed her skills ???? at the #MMOpen pic.twitter.com/iUUEbFVo6E — WTA (@WTA) May 8, 2019

In sferturi, Simona Halep se va duela cu invigatoarea partidei Barty - Putintseva.

