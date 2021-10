Simona Halep, palmares zdrobitor împotriva compatrioatelor, în circuitul WTA. Nu a mai pierdut cu o româncă de 11 ani!

În al treilea meci pe care îl joacă înt-un interval de 72 de ore, Simona Halep (30 de ani, 18 WTA) o va întâlni în faza sferturilor de finală ale Transylvania Open pe Jaqueline Cristian (23 de ani, 105 WTA).

Va fi a doua adversară din România pe care Simona Halep o are de înfruntat în această competiție, după ce în runda inaugurală a eliminat-o pe Gabriela Ruse, scor 6-1, 6-2.



Another streak, she hasn't lost to a fellow Romanian since she lost to Sorana in Cincinnati in 2010! https://t.co/elJdFX22Kj