România dă prima sfertfinalistă la Transylvania Open! Succes uriaș pentru Jaqueline Cristian, în fața Ajlei Tomljanovic

Jaqueline Cristian (23 de ani, 105 WTA) a reușit una dintre cele mai mari victorii în circuitul WTA, calificându-se în sferturile de finală ale Transylvania Open, după o victorie împotriva australiencei Ajla Tomljanovic (28 de ani, 43 WTA) scor 7-6, 7-5.

Sportiva din România a obținut victoria după aproximativ 135 de minute de luptă dură, într-un meci cu numeroase schimburi de mingi lungi, croite printre lovituri puternice. Pentru acest succes, Jaqueline Cristian va primi un cec în valoare de $5800 și 60 de puncte WTA, grație cărora urcă momentan 4 locuri în ierarhia mondială.

Home wins hit different ????

???????? Jaqueline Cristian takes out the No.5 seed Tomljanovic in a tight tussle, 7-6(5), 7-5!#TransylvaniaOpen pic.twitter.com/QJ04PUC4U0