Dur-Bozoancă s-a accidentat în minutul 48, după o ciocnire violentă cu un coechipier. În tentativa de a bloca un atac al lui Caio Ferreira, bulgarul Milen Zhelev l-a lovit pe portar cu genunchiul în figură.
Cosmin Dur-Bozoancă, diagnosticat cu fractură de piramidă nazală
Portarul celor de la Oțelul a început imediat să sângereze abundent în zona nasului, iar la scurt timp a fost înlocuit cu Iustin Popescu.
Cosmin Dur-Bozoancă a primit luni seară verdictul medicilor: fractură de piramidă nazală. Oțelul a anunțat că portarul va fi supus unei intervenții chirurgicale.
"Coco, întreaga familie a Oțelului este alături de tine!", a transmis clubul gălățean.
Dur-Bozoancă a fost portarul titular de la Oțelul în toate cele șase meciuri din acest sezon. A păstrat poarta intactă în remizele cu Petrolul (0-0) și Unirea Slobozia (0-0), iar contra lui FC Argeș golurile au fost încasate de gălățeni după înlocuirea sa.