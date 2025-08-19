FOTO Diagnostic dur primit de Dur-Bozoancă după ce a fost făcut KO de un coechipier în FC Argeș - Oțelul

Diagnostic dur primit de Dur-Bozoancă după ce a fost făcut KO de un coechipier &icirc;n FC Argeș - Oțelul Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cosmin Dur-Bozoancă (27 de ani), portarul celor de la Oțelul Galați, a suferit o accidentare gravă în timpul meciului cu FC Argeș, disputat luni și câștigat de piteșteni cu 2-0.

TAGS:
cosmin dur-bozoancaOtelul GalatiFC Arges
Din articol

Dur-Bozoancă s-a accidentat în minutul 48, după o ciocnire violentă cu un coechipier. În tentativa de a bloca un atac al lui Caio Ferreira, bulgarul Milen Zhelev l-a lovit pe portar cu genunchiul în figură.

Cosmin Dur-Bozoancă, diagnosticat cu fractură de piramidă nazală

Portarul celor de la Oțelul a început imediat să sângereze abundent în zona nasului, iar la scurt timp a fost înlocuit cu Iustin Popescu.

Cosmin Dur Bozoancă, accidentat de Milen Zhelev

  • Dur bozoanca zhelev 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cosmin Dur-Bozoancă a primit luni seară verdictul medicilor: fractură de piramidă nazală. Oțelul a anunțat că portarul va fi supus unei intervenții chirurgicale.

"Coco, întreaga familie a Oțelului este alături de tine!", a transmis clubul gălățean.

Dur-Bozoancă a fost portarul titular de la Oțelul în toate cele șase meciuri din acest sezon. A păstrat poarta intactă în remizele cu Petrolul (0-0) și Unirea Slobozia (0-0), iar contra lui FC Argeș golurile au fost încasate de gălățeni după înlocuirea sa.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Zelenski, liderii UE și Trump, față în față la Casa Albă. „Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina”
Zelenski, liderii UE și Trump, față &icirc;n față la Casa Albă. &bdquo;Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Avem &icirc;ncă un rom&acirc;n &icirc;n LaLiga: la doar 17 ani, Albert Niculăesei a fost &icirc;n lot pentru prima etapă din Spania
Avem încă un român în LaLiga: la doar 17 ani, Albert Niculăesei a fost în lot pentru prima etapă din Spania
Imagini dramatice de la Cincinnati: lui Sinner i s-a făcut rău pe teren. &bdquo;Nu mai pot!&ldquo;
Imagini dramatice de la Cincinnati: lui Sinner i s-a făcut rău pe teren. „Nu mai pot!“
Războinicul Dino Mikanovic! Fundașul lui U Cluj, plin de s&acirc;nge, v&acirc;năt și lovit la cap după meciul cu Farul
Războinicul Dino Mikanovic! Fundașul lui U Cluj, plin de sânge, vânăt și lovit la cap după meciul cu Farul
Leeds, ce victorie la revenirea &icirc;n Premier League! Performanța veche din 2007 atinsă de păuni
Leeds, ce victorie la revenirea în Premier League! Performanța veche din 2007 atinsă de "păuni"
&bdquo;Reghe&ldquo; a luat un rom&acirc;n cu el &icirc;n Sudan: &bdquo;Mă bucur să fiu aici!&ldquo;
„Reghe“ a luat un român cu el în Sudan: „Mă bucur să fiu aici!“
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
7.000.000&euro; pentru FCSB!

7.000.000€ pentru FCSB!

Primul antrenor demis &icirc;n noul sezon: &rdquo;O rușine foarte mare&rdquo;

Primul antrenor demis în noul sezon: ”O rușine foarte mare”

Și-a călcat cuv&acirc;ntul! Gigi Becali a rupt &icirc;nțelegerea cu Denis Alibec: Am dat o grămadă de bani!

Și-a călcat cuvântul! Gigi Becali a "rupt" înțelegerea cu Denis Alibec: "Am dat o grămadă de bani!"

Mihai Stoica, reacție dură după Rapid - FCSB: Meci aproape perfect stricat de un jucător! A greșit intenționat

Mihai Stoica, reacție dură după Rapid - FCSB: "Meci aproape perfect stricat de un jucător! A greșit intenționat"

A fost ofertat de FCSB, a plecat de la Rapid, iar acum și-a găsit o nouă echipă

A fost ofertat de FCSB, a plecat de la Rapid, iar acum și-a găsit o nouă echipă

Gigi Becali, gata să facă transferul de la rivala din Superliga?! &bdquo;Costă 6-7 milioane de euro&rdquo;

Gigi Becali, gata să facă transferul de la rivala din Superliga?! „Costă 6-7 milioane de euro”

CITESTE SI
Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a Rom&acirc;niei: &rdquo;Mai bine le spui oamenilor adevărul&rdquo;

stirileprotv Premierul Ilie Bolojan, despre situația economică a României: ”Mai bine le spui oamenilor adevărul”

Guvernul țintește cele mai mari salarii de la stat. Cu c&acirc;t ar putea scădea lefurile șefilor ASF, ANRE și ANCOM

stirileprotv Guvernul țintește cele mai mari salarii de la stat. Cu cât ar putea scădea lefurile șefilor ASF, ANRE și ANCOM

Zelenski, liderii UE și Trump, față &icirc;n față la Casa Albă. &bdquo;Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina&rdquo;

stirileprotv Zelenski, liderii UE și Trump, față în față la Casa Albă. „Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina”

Noua hartă a Ucrainei, desenată &icirc;n Alaska. Putin i-a spus lui Trump că dacă primește această regiune, războiul se &icirc;ncheie

stirileprotv Noua hartă a Ucrainei, desenată în Alaska. Putin i-a spus lui Trump că dacă primește această regiune, războiul se încheie

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!