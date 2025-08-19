Dur-Bozoancă s-a accidentat în minutul 48, după o ciocnire violentă cu un coechipier. În tentativa de a bloca un atac al lui Caio Ferreira, bulgarul Milen Zhelev l-a lovit pe portar cu genunchiul în figură.



Cosmin Dur-Bozoancă, diagnosticat cu fractură de piramidă nazală

Portarul celor de la Oțelul a început imediat să sângereze abundent în zona nasului, iar la scurt timp a fost înlocuit cu Iustin Popescu.

