Transylvania Open propune spectacol total: Ana Bogdan vs. Emma Răducanu. De la ce oră joacă Simona Halep 

A patra zi de concurs la Transylvania Open propune o serie de meciuri tari, nu mai puțin de trei românce având șansa calificării în sferturile de finală ale probei individuale.

În jurul orei 13:30, Irina Bara (138 WTA) va încerca să continue forma solidă, arătată în turul 1, în care a eliminat-o pe Irina Begu și o va înfrunta pe suedeza Rebecca Peterson (99 WTA). În caz de victorie, Bara ar juca în sferturi împotriva Lesiei Tsurenko (127 WTA).

Nu mai devreme de ora 15:30, Ana Bogdan (106 WTA) va primi replica campioanei de la US Open, Emma Răducanu (23 WTA), în partida care se anunță cea mai echilibrată a zilei.

După ora 18:00, Simona Halep va lupta împotriva Varvarei Gracheva (81 WTA), pentru un loc în sferturile de finală, unde o așteaptă Jaqueline Cristian, care a obținut miercuri-seară una dintre victoriile mari ale carierei sale, eliminând-o în două seturi pe Ajla Tomljanovic (43 WTA).

”Nu m-am uitat la meciul Grachevei, dar o să discut despre acest meci și mă voi concentra pe mine. Vreau să mă odihnesc, să fac recuperare și să mă bucur de victorie. Orice victorie înseamnă mult,” spunea Simona Halep după victoria reușită în defavoarea Gabrielei Ruse, în primul tur.

Toate confruntările româncelor vor reprezenta prime întâlniri directe cu adversarele, iar meciurile vor fi transmise live score pe www.sport.ro.

Thursday:

????????Irina Bara vs ????????Rebecca Peterson - Around 13:30 EEST Rou, 11:30 BST, 6:30am EDT US

????????Ana Bogdan vs ????????Emma Raducanu - Not Before 15:30 EEST Rou, 13:30 BST, 8:30am EDT US

????????Simona Halep vs ????????Varvara Gracheva - Not Before 18:00 Rou, 16:00 BST, 11am US EDT#TO2021 pic.twitter.com/B7IVbJJpYn