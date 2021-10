Halep - durere 1-0: „Doare puternic, nu poți să te miști, nu știu cum am câștigat, dar e doar un spate blocat.” 

Simona Halep a acces în faza sferturilor de finală ale întrecerii WTA 250 Transylvania Open, derulate la Cluj-Napoca în perioada 23-31 octombrie. Numărul 18 WTA a dispus de ocupanta locului 81 mondial, Varvara Gracheva, scor 6-4, 6-2, în doar 74 de minute de joc.

A fost un succes obținut cu emoții de către cea mai bună jucătoare din istoria tenisului românesc, întrucât Simona Halep a avut probleme de mobilitate, începând cu partea finală a setului unu.

Explicându-și starea actuală în interviul oferit pe teren Alexandrei Dulgheru, Simona Halep a spus următoarele: „Mi s-a blocat spatele. Durerea e foarte mare, nu prea poți să te apleci, să te miști, dar m-am obișnuit cu durerea. Am mai trecut prin asta de multe ori și am vrut să continui meciul.

E bine că am câștigat această partidă, nu știu cum am făcut-o, dar e o victorie bună. Principiul meu este să nu mă dau bătuta niciodată și fac asta chiar și atunci când e dureros. E doar un spate blocat, am mai experimentat asta și cred că știu să manageriez durerea.

Uneori pierd, alteori mă opresc, dar azi, jucând acasă, am simțit că trebuie să continui să lupt,” a declarat Simona Halep la finalul meciului, în contextul în care a avut nevoie de un time-out medical, între seturi, pentru a putea continua partida.

Prefațând scurt meciul din sferturile de finală, pe care îl are de jucat împotriva conaționalei Jaqueline Cristian, Simona Halep a precizat: „De-a lungul anilor, am învățat să nu mă concentrez pe adversare, ci pe mine însămi. Sper ca mâine să fiu bine, din punct de vedere fizic,” a fost mesajul transmis în final de către Simona Halep.

Simona Halep on her injury: My back got blocked, the pain is really big, I can't bend or move too much. But I am used with pain, I've had this before, I wanted to continue and finish this match. It's good I won, I don't know how, but it's a good victory. pic.twitter.com/rD2wC3QtlW