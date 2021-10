„Dacă mă durea și mai tare, m-aș fi retras.” Simona Halep lămurește cum se simte înaintea meciului din sferturi

Simona Halep s-a calificat fără mari emoții în sferturile de finală ale Openului Transilvaniei, în ciuda faptului că a jucat cu dureri în zona lombară timp de mai bine de un set. Sportiva din România a suferit o întindere la spate în primul set al partidei cu Varvara Gracheva, încheiate 6-4, 6-2 și a avut nevoie de time-out medical, între seturi.

”Consider că am făcut un joc bun, până la finalul primului set, până s-a întâmplat mișcarea aia ciudată și m-am blocat la spate. După, am vrut doar să lovesc mingea, să termin punctele repede. M-a ajutat și ea, a greșit câteva mingi și s-a legat cumva să câștig meciul. Cu siguranță, da, dacă mă durea și mai tare, m-aș fi oprit. Am mai avut durerile astea, sunt blocaje la coloana lombară, pur și simplu îți taie respirația și nu prea poți să faci anumite mișcări.

Simona Halep quotes after today's match:

"I think I played a good tennis in the first set until my back got stiff after an awkward move. After that, I just wanted to finish the points fast. She helped me a bit, doing a few errors and things went my way so I was able to win." (1) pic.twitter.com/84MxMoHwR5