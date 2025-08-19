Șepcile Roșii ajung la nouă puncte, unul sub adversarul de luni seară, grație unei partide în care experiența superioară a lui Sabău și-a spus cuvântul în fața entuziasmului lui Ianis Zicu.
- Care sunt concluziile partidei de la Malul Mării?
O fază de fotbal i-a ajuns lui Sabău
Rămas fără Thiam și Macalou, doi titulari incontestabili cu multe reușite în ultima perioadă, Sabău a mers la Ovidiu pentru a lăsa în spate egalurile cu Hermannstadt și Petrolul și și-a îndeplinit misiunea ajutat de calitatea tehnică a jucătorilor săi, argument căruia i-a adăugat capacitatea de a citi excelent jocul unei formații care nu s-a regăsit pe durata întregului meci.
Prima și singura acțiune notabilă a ardelenilor în prima repriză a venit repede, în minutul patru, cnd Lukic s-a comportat ca un vârf autentic, a întors mingea la Gheorgiță, aripa împrumutată de la FCSB a centrat perfect pentru Mikanovic, iar lateralul dreapta croat a găsit o reluare cu latul, în forță, prin care a catapultat mingea sub transversala lui Buzbuchi. 1-0 devreme, startul care-i oferea "Moțului" un avantaj crucial în fața mult mai tânărului Zicu.
Lucrurile au părut că se complică pentru clujeni în minutul 9, când Cristea l-a ținut evident de tricou pe Ișfan în poziție de ultim apărător, a primit cartonașul roșu, dar arbitrul Florin Andrei a considerat că infracțiunea nu s-a produs în careu și a dictat o lovitură liberă. A fost momentul care a schimbat întreg cursul meciului și l-a lăsat pe fostul mijlocaș al Generației de Aur cu o singură opțiune, aceea de a apăra avantajul de pe tabelă până la final.
97 de minute greu de privit pentru Hagi
Departe de zilele bune prinse în acest start de sezon, linia de mijloc și cea de atac a Farului au pus în scenă 97 de minute care au avut darul de a-i frustra pe Gică Hagi și Gică Popescu, aflați în tribunele stadionului pentru a urmări cum jucătorii lor plimbă mingea inutil de pe o parte pe alta a terenului și nu reușesc să desfacă o apărare condusă de Artean și Codrea.
Cel mai periculos farist, la fel ca în aproape fiecare meci, a fost vârful Alexandru Ișfan, cu două șuturi în prima repriză (minutele 30 și 37), de fiecare dată prea slabe pentru a-i pune probleme tânărului goalkeeper Chirilă. O primă parte anostră, care se putea termina cu un gol al lui Ramalho (45+2), dacă mijlocașul portughez avea tehnica necesară pentru a-l loba pe Chirilă cu exteriorul din poziție bună de la marginea careului de 16 metri.
După pauză, Zicu a încercat să schimbe jocul prin introducerea lui Cojocaru, dar nici tehnicul și surprinzătorul atacant nu a prins o seară în care să poată ieși în evidență fie prin clasicele acțiuni individuale, fie prin pase inteligente oferite elevilor săi.
În timp ce U Cluj a avut în Lukic un atacant excelent, care s-a bătut cu Larie și Țîru și și-a ajutat coechipierii în momentele grele de forcing ale adversarului, oamenii de atac ai lui Zicu au terminat pe minus. Radaslavescu (69) și Markovic (90+6) au trimis singurele șuturi periculoase ale unei părți a doua în care Sabău s-a comportat excelent tactic, a închis toate opțiunile de joc ale oponentului și a știut să profite de degringolada din ofensiva acestuia.
Gheorghiță, debut pe plus
Pentru Andrei Gheorghiță, atacantul stânga luat de U Cluj de la FCSB în urmă cu câteva zile, debutul la noua echipă a fost unul bun, presărat cu multe momente în care s-a arătat la joc, cu o pasă de gol excelentă la reușita lui Mikanovic din startul partidei și cu un efort considerabil depus pe fază defensivă pentru a-l ajuta pe veteranul Alexandru Chipciu.
Dacă la FCSB părea marcat de presiunea tricoului pe care-l poartă, sub comanda lui Sabău a părut că a redescoperit pofta ofensivă pe care a arătat-o la startul aventurii sub culorile campioanei. A dezvoltat, deja, o conexiune bună cu Nistor, colegii au dobândit încrederea de a-i pasa des și în poziții incomode, iar în partea a doua a avut o mică scădere pe fondul necesității de a se achita de sarcinile defensive trasate de omul de pe banca tehnică.
Per total, Gheorghiță a lăsat o impresie bună la nivel de atitudine și implicare în joc, și-a deschis contul pe Cluj Arena cu o pasă de gol deloc ușoară și a dat senzația că are la orizont un sezon interesant, cu multe uși deschise de transferul la o echipă la care presiunea e mai mică și în care se poate exprima în voie.
