Șepcile Roșii ajung la nouă puncte, unul sub adversarul de luni seară, grație unei partide în care experiența superioară a lui Sabău și-a spus cuvântul în fața entuziasmului lui Ianis Zicu.



Care sunt concluziile partidei de la Malul Mării?



O fază de fotbal i-a ajuns lui Sabău



Rămas fără Thiam și Macalou, doi titulari incontestabili cu multe reușite în ultima perioadă, Sabău a mers la Ovidiu pentru a lăsa în spate egalurile cu Hermannstadt și Petrolul și și-a îndeplinit misiunea ajutat de calitatea tehnică a jucătorilor săi, argument căruia i-a adăugat capacitatea de a citi excelent jocul unei formații care nu s-a regăsit pe durata întregului meci.



Prima și singura acțiune notabilă a ardelenilor în prima repriză a venit repede, în minutul patru, cnd Lukic s-a comportat ca un vârf autentic, a întors mingea la Gheorgiță, aripa împrumutată de la FCSB a centrat perfect pentru Mikanovic, iar lateralul dreapta croat a găsit o reluare cu latul, în forță, prin care a catapultat mingea sub transversala lui Buzbuchi. 1-0 devreme, startul care-i oferea "Moțului" un avantaj crucial în fața mult mai tânărului Zicu.



Lucrurile au părut că se complică pentru clujeni în minutul 9, când Cristea l-a ținut evident de tricou pe Ișfan în poziție de ultim apărător, a primit cartonașul roșu, dar arbitrul Florin Andrei a considerat că infracțiunea nu s-a produs în careu și a dictat o lovitură liberă. A fost momentul care a schimbat întreg cursul meciului și l-a lăsat pe fostul mijlocaș al Generației de Aur cu o singură opțiune, aceea de a apăra avantajul de pe tabelă până la final.



97 de minute greu de privit pentru Hagi



Departe de zilele bune prinse în acest start de sezon, linia de mijloc și cea de atac a Farului au pus în scenă 97 de minute care au avut darul de a-i frustra pe Gică Hagi și Gică Popescu, aflați în tribunele stadionului pentru a urmări cum jucătorii lor plimbă mingea inutil de pe o parte pe alta a terenului și nu reușesc să desfacă o apărare condusă de Artean și Codrea.

