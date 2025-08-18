Introdus titular de Ioan Ovidiu Sabău, mijlocașul a oferit pasa decisivă la singurul gol al partidei câștigate în deplasare cu Farul, scor 1-0, și a vorbit despre încrederea pe care o simte la noua sa echipă.



Gheorghiță, care bifase doar două meciuri pentru FCSB în acest sezon, a avut nevoie de numai patru minute pentru a-și pune amprenta, centrând perfect pentru reușita lui Dino Mikanovic. La finalul meciului, fotbalistul a lăsat să se înțeleagă că libertatea primită din partea staff-ului tehnic este esențială pentru evoluțiile sale.



"Mă simt bine, de asta am venit aici, ca să prind încredere şi să am minute. Când antrenorul îţi zice că poţi să iei mingea, s-o pierzi, să driblezi, că nu contează decât să ai reacţie după, normal că poţi să ai realizări", a spus Andrei Gheorghiţă, după debutul său la "U".



Transfer realizat "de pe o zi pe alta"



Jucătorul evaluat la 700.000 de euro a mărturisit că mutarea sa în Ardeal s-a perfectat extrem de rapid și a fost imediat impresionat de atmosfera găsită la Cluj.



"Când am auzit despre oportunitatea asta, nu a durat mult, ci de pe o zi pe alta şi am venit direct. Ştiam că e un club mare, care vrea să joace un fotbal frumos. Băieţii sunt senzaţionali, e un vestiar experimentat şi cu multă calitate", a adăugat fotbalistul.



Chiar dacă se bucură de noua sa aventură, Gheorghiță, care are contract cu FCSB până în 2029, nu-și uită obiectivul pe termen lung: "Îmi propun să joc mult şi să îndeplinesc obiectivele echipei. Vreau să mă întorc mai pregătit la FCSB".

