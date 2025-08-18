După startul modest de sezon, campioana României a condus cu 2-0 prin golurile marcate de Mihai Lixandru și Daniel Bîrligea, dar nu și-a putut menține avantajul până la final.

Când totul se îndrepta către o victorie a FCSB-ului, a doua din acest început de sezon, Rapid a ieșit ”la rampă” și a marcat de două ori prin Elvir Koljic, în minutele 83 și 90+2, iar echipa lui Costel Gâlcă a smuls un punct nesperat din derby.

Gigi Becali, impresionat de Daniel Graovac

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a analizat partida în stilul caracteristic. Pe lângă jucătorii pe care i-a luat ”în vizor”, omul care decide totul la echipă a avut și un remarcat, pe Daniel Graovac (32 de ani), care a evoluat pe postul de fundaș dreapta în această partidă.

„Extraordinar s-a descurcat! Crețu să-și pună semne de întrebare acum. E bine că știm echipa și știm ce putem. Am văzut că nu mai avem probleme cu U21. Toma a făcut faza de apărare, a câștigat dueluri”, a spus Becali, la Prima Sport.

Transferat în această vară de la CFR Cluj, Daniel Graovac evoluează pe postul de fundaș central, dar poate juca și în bandă dreaptă. În România, pe lângă FCSB și CFR Cluj, fundașul bosniac a mai jucat la Astra Giurgiu.

FCSB se pregătește pentru meciul cu Aberdeen

Așadar, criza FCSB-ului din acest debut de sezon se prelungește. Iar asta fix înaintea dublei cu Aberdeen (Scoția) din play-off-ul Europa League. Prima manșă e programată pentru joi, ora 21.45, în Scoția.

Odată cu acest egal în fața Rapidului, FCSB se confruntă cu o situație bizară! Pentru că, dacă ne uităm în clasament, are fix același număr de puncte, după șase etape, ca anul trecut.

Concret, în campania 2024-2025, după șase runde, FCSB avea doar 5 puncte și ocupa locul 13 în ierarhia Superligii. Acum, după șase etape, FCSB a ajuns, din nou, la 5 puncte și ocupă același loc 13!

