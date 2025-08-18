Cele două echipe și-au dat întâlnire la Ovidiu, în etapa cu numărul șase din sezonul regulat al SuperLigii României. La capătul celor 90 de minute, ardelenii s-au impus cu 1-0 și au înregistrat toate cele trei puncte.



Ce a avut de zis Ianis Zicu după ce Farul a pierdut meciul împotriva lui ”U” cu un om în plus



Farul a jucat cu un om în plus din minutul 10, de când Iulian Cristea a fost eliminat. După meci, Ianis Zicu, antrenorul Farului, a sugerat că ”U” a știut să gestioneze lupta în inferioritate numerică.



”Nu știu cât de frumoasă a fost impresia, e dureros că mulți jucători astăzi au luat decizii greșite. Trebuia să fim mai liniștiți, să întoarcem jocul mai rapid. Circulația balonului a fost lentă. Am jucat cu un om în plus și nu am reușit să egalăm. Lucrul ăsta ne doare. Puteam trece pe locul doi.



Cred că jocul merita cel puțin 10 minute de prelungire. Asta e. Am avut atâtea minute om în plus și trebuia să egalăm în timpul regulamentar.



Ideea e că au arătat foarte multă putere, chiar dacă s-au apărat pe două linii. Au arătat bărbăție. Știam dinainte de joc că e o echipă puternică. Au reușit să câștige aproape toate duelurile unu-la-unu. Dar, asta nu scuză nimic deciziile noastre pripite în multe momente.



Simțiți că echipa e de play-off? Eu cred că sunt echipe care au șansa să intre în play-off. Contează mult cum reușesc să-și gestioneze emoțiile în astfel de momente grele. Trebuie să găsim resurse să fim motivați pentru următorul meci”, a spus Ianis Zicu după meci.

