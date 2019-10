Simona Halep, noi vesti despre starea de sanatate inainte de Turneul Campioanelor! Romanca nu a participat la editia din 2018 din cauza unei accidentari

Simona Halep a fost la Cluj pentru un eveniment in scopul promovarii tenisului in Romania. Constanteanca a fost insotita la eveniment de Ilie Nastase si Ion Tiriac.

Halep a oferit noi informatii despre starea sa medicala inainte de Turneul Campioanelor:

"Sper sa fiu suta la suta recuperata. Imi doresc mult sa fac o treaba buna. Am avut probleme la coloana, am facut tratament, recuperare, sunt mai bine. Am inceput antrenamentele si nu am avut dureri, sper sa ramana asa", a spus Simona Halep la Cluj.

Turneul Campioanelor va incepe pe 28 octombrie si pana acum s-au calificat deja Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Karolina Pliskova, Simona Halep, Bianca Andreescu, Petra Kvitova si Elina Svitolina.

Anul trecut, Halep nu a putut participa la Turneul Campioanelor din cauza unei accidentari:

"Nu imi place sa fac comparatie pe o stare negativa, sa spun asa, si anul trecut am fost accidentata si sper sa fiu mai bine, anul trecut nu am reusit sa joc", a mai spus Simona.

Halep s-a retras de la turneul de la Moscova care are loc saptamana aceasta, din cauza accidentarii.

Happy to be part of this event at Winners Club in Cluj alongside 300 kids ????

Thank you Ion Tiriac and Ilie Nastase for your help! ????????

Astazi am facut fata celor 300 de copii invitati la Kids Day de Clubul Winners. Multumesc Ion Tiriac si Ilie Nastase pentru rabdare ???????? pic.twitter.com/kXV4VBbFZe