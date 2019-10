Simona Halep se relaxeaza inainte de Turneul Campioanelor! Unde a fost surprinsa romanca | FOTO

Din articol Simona Halep mai are la dispozitie 16 zile de recuperare pentru Turneul Campioanelor

Simona Halep mai are 16 zile la dispozitie pentru a se recupera inainte de Turneul Campioanelor.

Simona Halep a facut o vizita la Milano, unul dintre cele mai frumoase orase ale nordului Italiei.

Numarul 6 WTA a publicat pe Instagram o imagine cu ea in Piata Domului din Milano. Mai tarziu, Simona a publicat o alta imagine in care a aratat lumii gelato-ul pe care l-a mancat in inima Orasului Modei.

De ce s-a dus Simona Halep sa viziteze Domul din Milano

Exceptand faima orasului Milano pentru moda si abilitatea de a seta trendurile in lumea vestimentatiei, Simona a vizitat Domul din Milano intrucat este unul din reperele turistice ale Europei.

Domul din Milano este una dintre cele mai mari trei biserici din intreaga lume, dupa Catedrala Sfantu Petru de la Vatican si Sanctuarul National al Fecioarei Maria din Aparecida, Brazilia.

Domul din Milano a fost dat in folosinta din anul 1418, are o suprafata de 12.000 de metri patrati si o inaltime impresionanta de 108 metri.

Suporterii Simonei Halep s-au intrebat daca aceasta vizita nu ar indica intr-o anumita masura posibilitatea ca jucatoarea din Constanta sa fi renuntat la gandul participarii la Turneul Campioanelor de la Shenzhen. Momentan, Simona nu a facut nicio declaratie oficiala in privinta unei posibile absente de la turneul final din China.