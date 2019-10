SIMONA HALEP SE MARITA! BOMBA! Marea campioana si iubitul ei au stabilit deja cand si unde va avea loc nunta

Simona Halep (28 de ani) este pregatita sa faca pasul cel mare.

Simona Halep (28 de ani) are o relatie cu Toni Iuruc, un afacerist roman care s-a ferit pe cat posibil de ochii publici. Cei doi au sarbatorit impreuna pe Marele Zid din China ziua de nastere a Simonei, in urma cu mai putin de o luna.

Simona Halep si Toni Iuruc se casatoresc

Wowbiz scrie ca Simona Halep a fost ceruta in casatorie de Toni Iuruc, iar cei doi ar fi stabilit cand va avea loc nunta!

Potrivit sursei citate, nunta celor doi ar urma sa aiba loc in septembrie 2020, dupa ce Simona Halep va juca la US Open, in Statele Unite.

Evenimentul mult asteptat de orice cuplu va avea loc la un restaurant de lux din orasul Constanta, orasul natal al Simonei Halep.

Simona Halep: "Sigur ca vreau sa am copii"

Simona Halep a mai vorbit in trecut despre planurile ei legate de viata de dupa activitatea de sportiv profesionist.

"Imi doresc sa am o familie si sa ma dedic total copiilor mei. Sper sa am copii si sa pot. Dupa aceea o sa ma ocup de ei, sa faca un sport, daca vor, daca nu o sa-i sustin in totalitate in tot ceea ce vor dori sa faca. Viata mea o sa fie foarte ingrijita dupa tenis", a spus Simona Halep.