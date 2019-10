Simona Halep, Ion Tiriac si Ilie Nastase merg la Cluj pentru un eveniment de promovare a tenisului! Cine poate participa

Simona Halep va face o vizita la Cluj-Napoca, alaturi de Ion Tiriac si Ilie Nastase in data de 15 octombrie.

Cei 3 reprezentanti de cinste ai tenisului romanesc vor face deplasarea in resedinta judetului Cluj in scopul promovarii tenisului in Romania.

Evenimentul va fi organizat de Federatia Romana de Tenis, in colaborare cu clubul Winners Sports, condus de un fost tenismen roman, Patrick Ciorcila. Numele evenimentului este „Intalneste-ti campionii!” si tinteste copiii clujeni cu varste intre 3 si 7 ani.

Simona Halep, Ion Tiriac si Ilie Nastase, la Cluj-Napoca in data de 15 octombrie, de la ora 11:00

”Copiii vor avea ocazia sa cunoasca legendele tenisului si sa schimbe cu fiecare dintre ei mingi pe terenurile clubului nostru. Ceea ce au realizat pana astazi acesti trei sportivi pentru tenisul din Romania poate fi egalat si continuat de copiii care fac astazi cunostinta cu performantele lor”, este textul cu care organizatorii vor sa atraga copiii la acest eveniment.

Simona Halep a vizitat de curand Milano si isi continua recuperarea pentru Turneul Campioanelor, care va avea loc in perioada 27 octombrie – 3 noiembrie.

Ce spune Simona Halep despre viitorul Romaniei in tenis

„Imi doresc ca un milion de copii sa mearga la tenis si sa avem cat mai multi campioni si sa venim pe stadion, sa-i sarbatorim. Este un vis maret si acesta, dar sper sa se realizeze”, a spus Simona Halep.

Cum pot copiii sa participe la acest eveniment?

Organizatorii afirma ca intrarea este libera pentru toti copiii, insa este nevoie de o inscriere facuta in prealabil, pana luni, 14 octombrie la ora 14:00, care se poate realiza telefonic, sunand la numarul (0755) 740 407.